Næsespray kan have kostet ung mand livet

En 23-årig mands dødsfald i Rønde i august kan hænge sammen med, at han havde indtaget et farligt stof via en næsespray.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 23-årige blev fundet død i sit hjem, og politiet havde en mistanke om, at dødsårsagen kunne være narkorelateret. Der blev foretaget en obduktion og en retskemisk analyse af væsken i næsesprayen, som havde ligget ved siden af ham. Resultaterne af undersøgelser har nu vist, at det farlige stof var både i mandens blod og i sprayen.



Der er tale om et relativt nyt syntetisk opioidlignende stof, som minder om andre typer af stoffer.

Ifølge vicepolitiinspektør Camilla Nielsen kan det uhyre farlige stof have samme virkning som det dødsensfarlige morfinlignende stof fentanyl.

- Men det er ikke et stof, vi er stødt på i denne sammenhæng, fortæller hun til Ekstra Bladet.

I sidste uge fik lokalstationen i Rønde pludseligt indleveret fem tomme næsespray, som politiet mistænker kan have indeholdt samme stof. De spray er nu ved at blive analyseret. Desuden er der ved analyse af en beslaglagt næsespray i en sag fra Randers fra august fundet det samme stof.



- Vi har et helt klart budskab til borgerne. Lad nu være med at eksperimentere med den slags næsespray. Det kan være livsfarligt at indtage, siger vicepolitiinspektøren ifølge pressemeddelelsen.



Det er endnu ikke endeligt fastslået, hvad den 23-årige døde af, men der er ikke tvivl om, at han har indtaget stoffet inden sin død.



Har du oplysninger om stofferne, så kontakt Østjyllands Politi via 1-1-4.