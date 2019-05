Næsten 150.000 har mistet livet i islamistiske angreb

Angreb og attentater begået af militante islamister eller jihadister som det, der ramte Sri Lanka påskesøndag, skaber jævnligt overskrifter i verdens medier.

Nu viser en optælling foretaget af den tyske avis Welt am Sonntag, at angrebene i de sidste 18 år ikke bare har været hyppige, men også drabelige.

Siden angrebene 11. september 2001 er der ifølge avisens opgørelse blevet gennemført 31.221 islamistiske angreb, og det har kostet mindst 146.811 mennesker livet. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Senest tog Islamisk Stat skylden for angrebet på blandt andet tre kirker i Sri Lanka den 21. april, som dræbte 253 mennesker.

- Islamistisk terrorisme er bestemt den største udfordring, for så vidt angår ikke-statslig terrorisme i dag, siger Bernhard Blumenau fra center for studier i terror og politisk vold ved St. Andrews universitetet i Skotland.

Europa har de seneste år været vidne til en række angreb med et højt antal døde. Herunder angrebet i Paris i november 2015 med 130 omkomne.

Dermed er flere mennesker i Vesteuropa dræbt af jihadister siden 2014 end alle de foregående år tilsammen. Historisk set har Vesteuropa dog tidligere været mere plaget af den type angreb, påpeger Bernhard Blumenau.

- Hvad angår islamistisk terror, er tallene helt sikkert højere end i 1970’erne af den simple grund, at islamistisk terror først virkelig kom til Europa efter 1980’erne, siger han.

- Men hvad angår antallet af ofre som helhed, var 1970’erne og 1980’erne værre.

Han henviser blandt andet til, at separatistbevægelser og ekstremistiske grupper fra 1970’erne og frem til begyndelsen af 1990’erne rystede vesteuropæiske samfund med blodige angreb i blandt andet Nordirland og Spanien.

Samtidig udgør højreekstremistiske angreb og attentater et voksende problem i Vesten.

Men globalt set tyder meget på, at islamistisk terrorisme er blevet værre i dag, siger Blumenau til Kristeligt Dagblad og påpeger, at de fleste angreb sker uden for Vesten.

Welt am Sonntags liste viser også, at langt de fleste dræbte i angreb med 12 eller flere døde til følge er muslimer.

Det er især i svage stater og dårligt regerede områder i Afrika og Asien, at angreb begået af militante islamister de seneste år er taget til.

Samme dag som angrebet i Sri Lanka blev 12 soldater eksempelvis dræbt af formodede jihadister i det uroplagede vestafrikanske land Mali.