Nævn lukker spionmistænkte iraneres tv-produktion

Radio- og tv-nævnet har afgjort, at en Ringsted-baseret tv-station drevet af eksiliranere skal indstille programvirksomheden, da den fremmer terror.

Der er tale om en tv-station drevet af Ahwazna Fonden, som sender tv ud i verden via internet og satellit. Medlemmer af fondens bestyrelse sidder fængslet i Danmark for spionage.

- Vi har i Radio- og tv-nævnet truffet afgørelse om at pålægge Ahwazna Fonden straks at indstille sin programvirksomhed.

- Der har været enighed i nævnet om afgørelsen, hvor vi benytter os af nævnets strengeste sanktionsmulighed, siger dommer Elisabet Michelsen, der er formand for nævnet.

Nævnet har vurderet, at der i flere af programmerne - blandt andet i et talkshow kaldet "Ord som sværd" - opfordres til kamp mod den iranske stat.

- Programmernes indhold må opfattes som en billigelse af den kamp, som føres mod Iran, hvilket særligt kommer til udtryk ved den støtte til og positive fremhævelse af personer, som deltog i angrebet på en iransk militærparade den 22. september 2018 i byen Ahwaz, lyder det i afgørelsen.

Tre eksiliranere fra Ringsted sidder i øjeblikket varetægtsfængslet på en mistanke om, at de i Danmark har udført spionage for Saudi-Arabien. En af dem er formand for fondens bestyrelse. De to andre er medlemmer af den.

De tre tilhører gruppen separatistbevægelsen Arab Struggle Movement for the Liberation og Ahwaz (ASMLA).

Bevægelsen kæmper for en selvstændig arabisk stat omkring byen Ahwaz i det sydvestlige Iran.

De tre var angiveligt målet for en iransk efterretningstjenestes attentatplaner. En norsk-iransk mand sidder i hvert fald fængslet for at planlægge et angreb på et medlem af ASMLA i Danmark.

Ved en omfattende politiaktion i september 2018 blev broer og veje lukket, da politiet frygtede, at iranerne i Ringsted var i fare.

Men siden har det vist sig, at ifølge anklagemyndigheden havde de tre mænd heller ikke selv rent mel i posen i deres gøren og laden i Danmark.

Først kom det frem, at de var sigtet for at billige terror - nemlig angrebet på militærparaden i Ahwaz. Men i begyndelsen af februar blev de anholdt og fængslet efter at være blevet sigtet for at spionere for Saudi-Arabien.

De nærmere detaljer i sagen fortaber sig imidlertid indtil videre i det uvisse, da alle retsmøder har kørt for lukkede døre.

Iran og Saudi-Arabien regnes som de to rivaliserende stormagter i Mellemøsten. Iran er hovedsagelig shiamuslimsk, mens saudiaraberne er sunnimuslimer.