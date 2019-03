Nævninge i USA frikender betjent for drab på sort teenager

Et nævningeting i USA har fredag frikendt en hvid tidligere politibetjent for drabet på en ubevæbnet sort teenager lidt uden for Pittsburgh sidste år.

Den tidligere betjent Michael Rosfeld var anklaget for drab på den 17-årige Antwon Rose i juni sidste år.

Antwon Rose kørte i en uautoriseret taxa, som havde været involveret i en skudepisode. Michael Rosfeld stoppede derfor bilen.

Da teenageren forsøgte at flygte fra stedet, skød Michael Rosfeld ham i ryggen, i armen og i siden af ansigtet.

Betjenten har forklaret, at han troede, at Antwon Rose eller en anden passager i bilen pegede på ham med en pistol. Ingen af de to teenagere var dog bevæbnet.

- Det skete alt sammen meget hurtigt, har betjenten forklaret under sit vidneudsagn.

- Min hensigt var at eliminere truslen mod mig. Jeg ville bare eliminere truslen mod mig. Jeg fulgte truslen og affyrede. Jeg så, at personen bevægede sig, så jeg gik ud fra, at truslen stadig var til stede.

Nævningene har under retssagen set en video af den dødelige konfrontation.

Dommen blev afsagt fredag efter knap fire timers votering.

Inden da argumenterede anklager Jonathan Fodi for, at Michael Rosfeld havde ageret både "dommer, nævning og bøddel", da han skød og dræbte Antwon Rose.

Anklageren sagde til nævningene, at den 17-årige dreng ikke havde fortjent at dø.

Men forsvarer Patrick Thomassey argumenterede for, at Michael Rosfeld var i sin ret til at skyde den flygtende teenager, fordi betjenten troede, at han var i fare.

En ekspert i politiets brug af magt, som var indkaldt af forsvaret, har under sagen fortalt, at Michael Rosfeld handlede efter bogen.

Imens har anklagemyndigheden hævdet, at betjent Michael Rosfeld har givet uoverensstemmende forklaringer om skyderiet. Blandt andet om hvorvidt han troede, at Antwon Rose havde en pistol eller ej.

Antwon Roses død sidste år udløste store protester i Pittsburgh.