Narko-bilist kørte ind i politibil

En patruljevogn fra Midt- og Vestsjællands Politi blev mandag impliceret i et færdselsuheld

Mandag eftermiddag måtte der to patruljer fra Midt- og Vestsjællands Politi til for at håndtere en narko- og spirituspåvirket fører af en varevogn.

Den 24-årige mand kørte ad Roskildevej ved Holbæk, da han med fuld fart kørte ind i en bagenden på en patruljevogn. Ifølge politiets døgnrapport var påkørslen så voldsom, at varebilens forrude blev knust, og bilens airbags blev udløst.

Hverken føreren eller betjentene i patruljevognen kom alvorligt til skade.

I politibilen sad desuden en lettisk spritbilist, som politiet havde havde anholdt tidligere på eftermiddagen. Heller ikke han kom noget til.

Da de to betjente skulle bringes til skadestuen til kontrol, måtte en anden patrulje tage sig af de nu to anholdte.

Den 24-årige fører af varevognen viste sig at være påvirket af både spiritus og narkotika, så det er han nu sigtet for. Den lettiske mand, som tidligere var blevet anholdt, er sigtet for spritkørsel.