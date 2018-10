Narko-dødsfald: Politifolk jagter spor i provinsby

Et hold af efterforskere og teknikere fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi og det regionale brandvæsen er lørdag eftermiddag i fuld gang med at lede efter spor på et rækkehuskvarter i Dianalund.

Den massive udrykning til en konkret rækkehus-ejendom på Kolonivej i det nordøstlige Dianalund er led i efterforskningen af en 16-årig drengs død natten til lørdag.

Det bekræfter politikommisær Rune Nilsson.

- Vi leder efter spor og ting, der kan føre os videre, på et gerningssted, som relaterer sig til den sag om uagtsomt manddrab, vi har meldt ud om, fortæller Rune Nilsson.

Den 16-årige blev ifølge politiet efterladt i en hjælpeløs og livløs tilstand i en livsfarlig MDMA-rus.

Leder i tagrenderne

Efterforskningschefen vil ikke nærmere ind på, hvorfor netop den ejendom påkalder sig politiets interesse.

- Det kan jeg ikke kommentere, siger Rune Nilsson, som fortæller, at politiet i den konkrete drabssag har gang i en 'bred efterforskning'.

- Hvorfor er der også brandfolk til stede?

- Det kan jeg ikke oplyse. Men jeg kan udelukke, at vi leder efter sprængstoffer, hvis det er, hvad der ligger i dit spørgsmål, siger Rune Nilsson, der blandt andet har bedt teknikere om at lede efter genstande i tagrenderne.

Politikommissæren vil heller ikke oplyse, om husundersøgelsen indtil videre har kastet konkrete spor af sig.

Fakta om MDMA Mdma er ecstasy. Bogstaverne mdma er en forkortelse for den kemiske betegnelse 3,4-methylendioxy-N-methylamfetamin. Stoffet kaldes også "Molly", "Emma", "Kix", "E", "Cloud 9" og "XTC".



Det er et kunstigt stof, som i 1898 blev fremstillet for at dæmpe appetitten. Stoffet blev først for alvor populært i Danmark i 1990'erne.



Det stimulerer hjernen og gør brugeren vågen og mere aktiv. Mange oplever, at mdma positivt påvirker sociale egenskaber, humør og evnen til at nyde musik.



Eksempelvis kan man blive mere kærlig over for både dem, man kender, og fremmede.



Rusen varer mellem halvanden og fem timer. Den indtræffer en halv til halvanden time efter indtagelse, alt efter hvor meget man har taget.



Mange oplever i dagene efter indtagelse af stoffet nedtrykthed, fordi hjernen producerer mindre af stoffet serotonin, der forbindes med lykke og tilfredshed.



Mdma hæmmer ens dømmekraft samt de dele af hjernen, som regulerer søvn, sult og tørst.



Ved overdosis kan man opleve ubehagelige synshallucinationer.



Stoffet kan hæve kropstemperaturen, få hjertet til at slå hurtigere og forstørre pupiller.



På grund af den højere kropstemperatur og et højere energiniveau er der en risiko for, at brugere dehydrerer eller får hedeslag.



Hedeslag er den primære dødsårsag efter indtagelse af ecstasy.



Mdma hører til blandt de mest udbredte ulovlige stoffer, der findes.



Det bliver ofte solgt i tabletform med symboler eller motiver på - eksempelvis med bogstavet "E" eller et dødningehoved. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Farlige stoffer i omløb

Rune Nilsson henviser til, at den anholdte og sigtede 18-årige mand fra Dianalund, der er sigtet for uagtsomt manddrab og for at have leveret det farlige stof til den nu afdøde dreng, er fremstillet i grundlovsforhør i Nykøbing fra klokken 13.45.

Den livløse dreng blev fundet på en ukendt adresse i Dianalund i nat. Han blev kort efter hasteindlagt på Rigshospitalet i København. Her blev han senere erklæret død.

Politiet advarer i forlængelse af dødsfaldet om, at der kan være farlige stoffer i omløb i området omkring Dianalund og Sorø.

