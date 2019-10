Narko-klistermærker dukker op i gadebilledet - igen

Klistermærker, det åbenlyst reklamerer for salg af narkotika, ses jævnligt på byens vægge og lygtepæle.

Nu er de atter dukket op i blandt andet den københavnske festgade, Gothersgade. De små orange mærker reklamerer for salg af 'flake' og 'emma', der fås til henholdsvis 800 og 300 kr.

'Flake' er slang for kokain, og 'Emma' er tilsvarende for mdma.

Klistermærket oplyser, at stofferne kan købes via chatrogrammet Wickr, og at betaling kan foregå virtuelt, hvor der kan betales med bitcoin.

Hos Københavns Politi er man opmærksom på klistermærkerne:

- Vi er bekendt med, at der handles narkotika på den måde. Det har vores fokus, fortæller Lars-Ole Karlsen, chef for Operativ Special Afdeling, Københavns Politi.

- Vi ser med stor alvor på form for narkotika-handel, og det gælder selvfølgelig også denne type. Vi vil gerne advare imod, at folk køber narko, og det gælder også køb via telefonen, tilføjer Lars-Ole Karlsen.