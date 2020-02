Narko-mistænkt på flugt: Regnede med penge på gaden i Vanløse

Stak af med 700.000 kr. i pose og forsøgte at forsinke politiet ved at kaste bundter af penge op i luften

En mistænkt narkohandler stak af fra politiet med 700.000 kr. i en pose og forsøgte at forsinke de forfølgende betjente ved at kaste store bundter med penge op i luften.

Den 38-årige blev dog anholdt, og hjælpsomme borgere hjalp politiet med at samle cirka 200.000 kr. sammen på gaden i Vanløse.

Episoden skete, da politiet i hemmelighed anholdt fire mænd på 20, 27, 38 og 48 år 9. december sidste år og sigtede dem for handel med det farlige og i Danmark ret sjældne narkotika metamfetamin.

Stoffet er meget stærkere end almindelig amfetamin og kokain, men slet ikke så udbredt. Det er særdeles vanedannende, og misbrug kan føre til alvorlige skader på hjernen og døden.

Narkodepot i garage

De fire sigtede, der nægter sig skyldige, har netop fået udvidet sigtelserne, og varetægtsfængslingerne er forlænget i fire uger ved Retten på Frederiksberg. De sigtes for besiddelse med henblik på salg af samlet 3.854 gram metamfetamin og 300 gram kokain.

Det fremgår af retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

1,8 kilo metamfetamin blev opbevaret i en garage i Vanløse sammen med de 300 gram kokain. Den 38-årige, der i forvejen var efterlyst af politiet, stak af fra adressen med pengene og en del af narkoen, da han opdagede politiet.

I garagen holdt en VW Touran, og da politiet ransagede bilen, blev der fundet en Beretta pistol kaliber 22 med syv skarpe skud i magasinet. Tre af de fire fængslede mænd sigtes også for pistolen.

En lejlighed i København NV var, ifølge sigtelserne, central i handlen med metamfetamin. Mængden af solgt narkotika er blandt andet vurderet ud fra fundne narko-regnskaber.

Hjemmerøveri opklaret

Efterforskningen af narkosagen har ført til opklaringen af et hjemmerøveri i Valby, der blev begået 31. oktober sidste år.

Politiet har nu sigtet den 20-årige arrestant for hjemmerøveriet, hvor en røver trængte ind i en lejlighed kl. 00.30 og overfaldt beboeren med spark og slag fra et slagvåben.

Røveren krævede penge, men beboeren havde ingen kontanter, hvorefter han igen blev slået med hovedet med et slagvåben og slæbt ned ad en trappe, så hans hoved dunkede mod trappetrinnene. Han blev også sparket flere gange.

Den 20-årige nægter hjemmerøveri, men erkender delvist grov vold.

Ved ransagningerne beslaglade politiet blandt andet computere, og det har vist sig, at der på den 48-åriges computer lå 2007 fotos med børneporno, som han også sigtes for. Han erkender delvist besiddelsen af billederne.

Efterforskningen af narkosagen fortsætter.

Metamfetamin giver hjerneskader og rådne tænder

Metamfetamin fremstilles på illegale primitive laboratorier i blandt andet Østeuropa. Foto: Litauisk politi

Sagen om knapt fire kilo metamfetamin er stor efter danske forhold, fordi det farlige stof hidtil ikke har været udbredt i Danmark.

– Det er ikke noget vi ser ofte. Mig bekendt har vi ikke tidligere haft et beslag i denne størrelse, siger politiinspektør Torben Svarrer, Særlig Efterforskning Øst, der efterforsker sagen.

Ifølge Europæisk narkotika-rapport 2018 var der 9000 beslaglæggelser i EU af metamfetamin i en samlet mængde på 500 kilo - langt mindre end amfetamin og kokain.

Alene i Danmark blev der beslaglagt 378 kilo amfetamin i 2018. Samme år blev der kun beslaglagt 0,57 kilo metamfetamin i krystaller og 3,29 kilo i pulverform.

Metamfetamin er et syntetisk fremstillet centralstimulerende stof, som er langt stærkere, dyrere, farligere og mere vanedannende end amfetamin. Ifølge EU-rapporten produceres det primært i Belgien, Holland og Polen og i mindre omfang i de baltiske lande og Tyskland.

Udbuddet er stigende

De seneste 10 år er udbuddet af metamfetamin steget i Europa, men er stadig langt mindre end amfetamin.

Metamfetamin har i mange år været et kæmpe problem i USA, hvor det kaldes Crystal Meth eller ICE, når det fås i krystaliseret form. Det kan købes som piller, pulver eller krystaller.

Produktionen i små illegale laboratorier er også farlig, fordi der bruges meget brandfarlige stoffer, der kan føre til eksplosioner.

Misbrug øger risikoen for hjerneblødning, blodprop i hjertet og hjerterytmeforstyrrelser. Et almindeligt fænomen er ’meth mouth’, hvor tænderne rådner. Langsigtet får man hjerneskader, der går ud over følelser og hukommelse, svær angst og depressioner.

Læs mere om metamfetamins farlighed på sundhed.dk

Det har dansk politi beslaglagt

Metamfetamin-pulver fra et illegalt laboratorium i Litauen. Politifoto

I forhold til hvor meget amfetamin, der beslaglægges i Danmark, er mængderne af beslaglagt metamfetamin stadig små, men stigende gennem de seneste 10 år.

Det viser tal fra rigspolitiet.

I 2019 blev der beslaglagt 206,68 kilo amfetamin, mens politiet fandt ni kilo metamfetamin fordelt på 2,42 kilo krystaller og 6,68 kilo pulver.

Tallene er dog foreløbige, idet politikredsene stadig kan nå at indberette årets beslaglæggelser frem til 1. marts 2020.

Sådan har udviklingen i beslaglagt metamfetamin været siden 2010 i forhold til amfetamin. Først i 2015 begyndte politiet at se metamfetamin i form af krystaller, også kaldet ICE.

2010: Amfetamin 193,97 kilo

Metamfetamin pulver 0,08 kilo

2011: Amfetamin 240,29 kilo

Metamfetamin pulver 8,80 kilo

2012: Amfetamin 301,51 kilo

Metamfetamin pulver 0,40 kilo

2013: Amfetamin 287,79 kilo

Metamfetamin pulver 0,82 kilo

2014: Amfetamin 291,59 kilo

Metamfetamin pulver 50,07 kilo

2015: Amfetamin 189,80 kilo

Metamfetamin krystaller 0,43 kilo

Metamfetamin pulver 2,53 kilo

2016: Amfetamin 345,28 kilo

Metamfetamin krystaller 1,21 kilo

Metamfetamin pulver 40,70 kilo

2017: Amfetamin 314,42 kilo

Metamfetamin krystaller 1,08 kilo

Metamfetamin pulver 6,56 kilo

2018: Amfetamin 378,40 kilo

Metamfetamin krystaller 0,57 kilo

Metamfetamin pulver 3,29 kilo