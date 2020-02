Narko-sigtede var dummere end politiet tillader

To mænd i Miami, Florida, er sigtet for narkosmugling efter at være fundet i besiddelse af poser mærket 'pose fyldt med stoffer'

Måske verdens mest uforsigtige narkosmuglere er anholdt i Florida, efter at være blevet taget på fersk gerning.

Politiet stoppede ifølge ABC News de to mænd, som begge er 34 år, for at køre for stærkt. I den forbindelse fandt man dem i besiddelse af poser, hvorpå der stod 'pose fyldt med stoffer'.

Og ganske som skrevet indeholdt poserne 75 gram metamfetamin, 1,36 kilo af stoffet GHB, 3,6 gram fentanyl og 15 MDMA-piller.

Begge mænd blev fængslet og sigtet for narkosmugling. Den ene var i forvejen eftersøgt for at have overtrådt reglerne i forbindelse med en prøveløsladelse.

'Note - lad være med at transportere dine ulovlige stoffer i poser mærket 'pose fyldt med stoffer'. Vores betjente kan læse', lyder en kommentar fra det lokale politi på Facebook.