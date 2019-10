Narkobåd sank: Sådan overlevede smuglerne

De tre måtte klamre sig til lasten for at holde sig flydende

Den colombianske kystvagt havde en nem arbejdsdag, da de for nyligt fangede tre formodede narkosmuglere ud for kysten i den sydlige del af landet.

De tre mænd havde nemlig været ude for et uheld, hvor deres båd kæntrede og sank.

Bådens last på 1,2 ton kokain sank dog ikke til bunds, og da mændene blev fundet af kystvagten, havde de klamret sig til de ulovlige pakker i syv stive timer for at udgå druknedøden, beretter BBC.

De tre mænd er nu sigtet for narkotikasmugling.

Den nord- og sydamerikanske stillehavskyst er en populær rute for narkosmuglere. Her opfanger den amerikanske kystvagt en ubåd med kokain for 1,5 milliarder ombord. Video: Reuters via Ritzau Scanpix