Narkobande skyder på atom-karavane

Som taget ud af en actionfilm, blev en karavane, der transporterede uranium, beskudt af en brasiliansk narkobande kaldet Rød Kommando.

Politiet besvarede skuddene med det samme, imens karavanen kørte videre med sin sprængfarlige last. Angrebet er blot det seneste i området, hvor Brasilien har to atomkraftværker.

Skududvekslingen skete omkring 200 kilometer fra Rio De Janeiro i nærheden af turistbyen Angra Dos Reis, skriver det lokale medie O Globo. Skuddene ramte karavanen, da den var ved nabolaget Frade, som menes at være under Rød Kommandos kontrol.

- Under en eskorteringsopgave i nærheden af Frade-nabolaget åbnede bevæbnede individer ild mod politiet, som reagerede med det samme. Karavanen fortsatte mod destinationen. Der var ingen anholdte eller sårede. Under skududvekslingen mistede de kriminelle et pistolmagasin, der indeholdte 12 9mm kugler, som politiet nu har beslaglagt, siger en talsperson for politiet.

Bekymrende angreb

Angrevet har skabt en del opmærksomhed, eftersom det heller ikke er den første gang, at der har været kampe i nærheden af atomankraftværkerne.

Sidste år blev to hæveautomater i et boligkompleks for arbejdere på atomankraftværkerne sprunget i luften af bevæbnede bander. Hæveautomaterne lå kun en kilometer fra de to atomkraftværk, som står for at producere tre procent af Brasiliens strømforsyning.

Brasiliens organisation for atomenergi, Eletronuclear, sagde dog i en pressemeddelelse, at det pågældende uranium i karavanen ikke var farligt, da det ikke var beriget endnu.

Ifølge organisationen blev karavanen dog ikke angrebet, men var i stedet nødsaget til at køre igennem et område, hvor der var kamp mellem politiet og en narkobande.

- Der var en skududveksling i Frade. Politiet tog deres position, hvorefter karavanen kørte videre. Hvad der skete, var et rent tilfælde, siger en talsperson.

Men det var ikke uden sved på panden, at karavanen nåede frem.

- Vi er meget bekymrede. Eletronuclear har bedt regeringen om mere beskyttelse til den type transporter, men det er et meget komplekst problem, siger en talsperson for Eletronuclear.