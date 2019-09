Narkobilist skal et år og fire måneder i fængsel for trafikdrab

34-årig nordjysk mand er dømt for uagtsomt manddrab og narkokørsel

En 34-årige mand er fredag ved Retten i Aalborg blevet idømt et år og fire måneders fængsel efter en ulykke, der kostede en 56-årig kvinde livet.

Dødsulykken fandt sted søndag 14. juli i år om eftermiddagen på Egensevej ved Storvorde i sommerhusområdet omkring Skellet. Her skete et frontalt sammenstød mellem to biler, hvor den 56-årig kvinde blev dræbt.

Den 56-årige kvinde var i den ene bil, mens den 34-årige mand, hans to børn og en lille hund var i den anden.

Både offeret og den dømte kom fra lokalområdet.

Der blev umiddelbart efter ulykken taget en blodprøve fra manden, der viste, at han havde kokain i blodet.

Hunden tog opmærksomheden

Samtidig lagde anklagemyndigheden stor vægt på erklæringen fra den bilinspektør, der undersøgte ulykkesstedet.

Bilinspektøren vidnede i retten, hvor han forklarede om sine undersøgelser, der viste, at ulykken var sket i den afdødes kørebane helt ovre ved rabatten.

Ifølge ham nåede ingen af bilerne at bremse, før de kørte frontalt ind i hinanden.

Den 34-årige mand forklarede selv, at hans hund, der var på bagsædet i bilen, gav lyd fra sig, og det tog hans opmærksomhed et kort øjeblik.

- Hunden giver et piv, og det er ligesom der, det går galt, for der kigger jeg bagud, og derefter kigger jeg foran og ser, at den er der. Da jeg kigger op igen, så rammer jeg. Det sker så hurtigt. Det går så stærkt, sagde han til retten.

Ifølge hans forklaring kiggede han efter kollisionen først til sine børn, som ikke var kommet alvorligt til skade, og løb derefter ned mod den anden bil.

Han var tydeligt påvirket af situationen, mens han fortalte, og måtte flere gange tørre tårer væk fra øjnene, ligesom han henvendt til den afdødes familie sagde, at han var meget ked af det.

Tog kokain om natten

Den 34-årige mand, der ikke er kendt fra lignende forhold, erkendte, at han til en fest aftenen før både havde drukket alkohol og havde indtaget kokain.

Han forklarede, at han efter cirka otte timers søvn troede, det var ude af kroppen igen, da han satte sig bag rettet den følgende dag.

- Jeg troede ikke, der stadig var noget. Jeg sad og drak noget kaffe og noget, og vurderede, at jeg var frisk til at køre, sagde han.

Den 34-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, men erkendte de øvrige forhold.

Udover fængselsdommen på et år og fire måneder har han fået frakendt retten til at køre bil i tre år.

