Narkohandel gik galt: Fire anholdt

Københavns Vestegns politi har fredag aften anholdt fire personer, da man er rykket ud til et mistænkeligt forhold i Birkeskoven i Glostrup.

Det skriver de på Twitter. Senere viste det sig, at en patrulje havde observeret, hvad man mente, var en narkohandel.

Politiet er til stede i Glostrup fredag aften, hvor tre mennesker er anholdt. Foto: Kenneth Meyer

Politiet satte efter de fire mistænkte og fik til sidste indfanget dem alle.

På de anholdte fandt mand stoffer og kontantbeløb.

Vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man mener, at de to af personerne var købere, mens de to andre var sælgere.

Man er nu i gang med at undersøge området for eventuelle på beviser.