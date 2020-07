Narkokarteller fører blodig coronakrig

Bevæbnede grupperinger og colombianske narkokarteller dræber, afstraffer og truer civile borgere i kampen mod coronavirus.

Det skriver organisationen Human Rights Watch i en ny rapport.

De kriminelle bander har blandt andet indført deres egne karantæneregler, tidsbestemte udgangsforbud og omdelt pamfletter med selvopfundne forbud i forsøget på at dæmme op for virusset.

Ifølge den internationale organisation styrer de kriminelle grupperinger således den primære indsats mod coronavirus i 11 ud af 32 stater i Colombia.

'Vi ser os nødsaget til at dræbe for at kunne redde liv, fordi befolkningen ikke har respekt for de regler, der ellers er indført i forbindelse med coronavirus,' står der i en af de omdelte pamfletter som organisationen har fået fingrene i.

Afsenderen er den kommunist-drevne oprørshær Ejercito de Liberacion Nacional, ELN, der er kendt for en række attentater mod Colombias økonomiske infrastruktur og kidnapninger af udenlandske turister og journalister.

I skrivelsen står der ligeledes, at kun ansatte i supermarkeder, apoteker og bagerier ifølge militsen må forlade deres hjem og gå på arbejde.

Ifølge Human Rights Watch findes der lignende eksempler fra adskillige andre ligesindede grupperinger i landet.

Det engelske medie The Guardian har også beskrevet den kritiske situation i det sydamerikanske land.

Mediet fortæller hvordan coronasmittede stoppes af de colombianske bander og bliver nægtet hospitalshjælp.

'Hvis der er mistanke om, at nogen er smittet, så får de at vide, at de skal forlade byen. Ellers vil de blive dræbt,' fortæller en talsmand fra Putumayo Provinsen i den sydlige del af landet til mediet.

Myndighederne i Colombia kunne bekræfte det første tilfælde af coronavirus 6. marts i år. Ifølge de officielle tal er over 160.000 columbianere smittet, mens over 6000 personer er døde.

Ved de højeste smittebølger har landet oplevet 5000 nye tilfælde om dagen.