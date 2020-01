Narkokørsel overhaler sprit for fjerde år i træk

Vi lader bilen stå, når vi har fået en juleøl eller et glas bobler for meget.

Men handler det om hash, kokain eller andre stoffer, ser det straks anderledes ud. Det viser nye tal fra Rigspolitiet.

Mens antallet af sigtelser for spritkørsel de sidste ti år er styrtdykket, bliver der hvert år taget flere og flere for at køre med narko i blodet.

Foreløbige tal viser, at der i år er sigtet 7696 personer for narkokørsel, mens der kun blev snuppet 5814 for at køre berusede.

Fakta: Nulgrænse for stoffer i trafikken - Modsat alkohol, hvor promillegrænsen er 0,5, har vi i Danmark en nulgrænse for ulovlige stoffer i trafikken. - Hvis politiet stopper dig og finder tegn på, at du har taget ulovlige stoffer, vil du få taget en blodprøve. Det er resultatet af blodprøven, der tæller som bevis. - For hvert stof er der fastsat en såkaldt bagatelgrænse. Hvis dit blod indeholder en mængde ulovligt stof over bagatelgrænsen, bliver du sigtet for at overtræde nulgrænsen. - Kører du med ulovlige stoffer i blodet, er straffen den samme, som hvis du kørte spirituskørsel med en promille på 1,21. - Du får frakendt dit kørekort i 3 år og får en bøde. - Sanktionerne for hash-kørsel er blevet ændret, så straffen for at køre med lave koncentrationer af THC i blodet er mildere. Nulgrænsen gælder dog stadig. (Kilde: Rådet for Sikker Trafik) Vis mere Luk

Narkometer fælder flere

Ifølge politikommissær Jan Stagsted fra Nordjyllands Politi skyldes det flere ting.

- Vi har fået nogle redskaber, der gør det nemmere. Førhen skulle vi have folk ind til en blodprøve, men i dag kan vi med narkometeret se med det samme, om de har taget noget, forklarer han.

- Umiddelbart vil jeg også mene, at der er flere, der kører narkokørsel end tidligere, fordi stofferne er mere tilgængelige i dag.

Fakta: Så længe bliver stofferne i kroppen Det er meget forskelligt, hvor længe et stof bliver i kroppen. Her kan du se, hvor længe en række stoffer kan spores i urin: - Kokain 3-6 døgn - Cannabis: 5-40 døgn - Morfin, kodein og heroin: 5 døgn - Diazepam, valium og stesolid: 14 døgn - Ecstasy: 3 døgn - Amfetamin og metamfetamin: 7-9 døgn (Kilde: sundhed.dk og Rusmiddelcenter Slagelse) Vis mere Luk

Han advarer mod at sætte sig bag rattet dagen efter, hvis man har festet igennem om natten.

- Det er det samme uanset om det er alkohol eller narko. Det kan godt være, du føler dig frisk dagen efter, men der sidder stadig noget i kroppen, siger politikommissæren.

