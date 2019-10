Narkomistænkte redder betjente

En narkojagt endte forleden paradoksalt i farvandet ud for Mijas ved Málaga på Costa del Sol.

Her forsøgte fire formodede narkosmuglere at sejle fra tre betjente fra det spanske politikorps Guardia Civil, da de to både kolliderede, oplyser det spanske indenrigsministerium på korpsets hjemmeside.

Guardia Civils patruljebåd led størst overlast, og betjentene endte i Middelhavet, mens fartøjet fortsat sejlede rundt til fare for de søbrudne.

Narko for millioner smidt overbord. Screendump: Guardia Civil

En assisterende politihelikopter fulgte dramaet fra luften og forsøgte indledningsvis at redde deres kolleger op - dog uden held.

Derfor tog de andre midler i brug. Med en megafon lykkedes det fra luften at overtale de mistænkte narkosmuglere til at hjælpe deres forfølgere.

Før de reddede betjentene op af bølgerne skaffede de sig ifølge politiet dog af med tre ton hash.

Narkooperationen, som udviklede sig til en redningsaktion, udspillede sig fredag morgen, da Guardia Civil begyndte at forfølge en speedbåd, som man havde under mistænke for at være spækket med narko.

Ombord var fire personer, som trods deres hjælpsomhed blev arresteret.

De er sigtet for narkohandel og besiddelse af 80 pakker hash med en vægt på omkring tre ton, som altså gik til bunds under dramaet.

Betjenene slap uskadte fra uheldet.