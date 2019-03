Narkopåvirkede fanget efter vild biljagt: - Fuldstændig vanvittigt

En biljagt, som nærmest kun ses i en dårlig aktionfilm, udspillede sig i Aalborgs gader onsdag aften. Nordjyllands Politi beskriver overfor Ekstra Bladet flugten som 'fuldstændigt vanvittig' og 'hasarderet'.

Både sømmåtter og hunde måtte tages i brug, inden de narkopåvirkede gerningsmænd blev lagt i håndjern. De skal nu sove den ud arresten, inden der tages stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.

De to mænd er i forvejen kendt af politiet, men af hensyn til efterforskningen oplyses det ikke for hvad. Heller ikke identiterne vil politiet komme nærmere ind på.

Hasarderet vognbaneskift

En stjålet, sort varevogn af mærket Mercedes blev spottet nær Limfjordstunnelen onsdag aften, inden jagten blev sat ind.

- De foretager et hasarderet vognebaneskift ved høj hastighed, oplyser Poul Badsberg, vagtchef, Nordjyllands Politi.

Manøvren var medvirkende til, at det i første omgang lykkedes de to mænd at undslippe politiet ved en frakørsel syd for tunnelen. Herfra blev der kaldt på forstærkninger.

- Vi leder efter varevognen i Aalborg Øst, og efter et kvarter får vi kontakt med den igen. Også her kører den med høj hastighed, lyder det videre.

Fortsatte til fods

Sømmåtter blev lagt ud på Tranholmvej i Aalborg Øst, hvilket forårsagede punkteringer på to af varevognens dæk.

Med luften sivende ud af dækkende fortsatte de to mænd godt 1200 meter, inden det måtte sandes, at en ny flugtstrategi var nødvendig.

- De smider bilen omkring Stenbjergvej og fortsætter til fods, siger vagtchefen.

Det beskrives, hvordan politiet under jagten havde den ene af mændene i syne. Den anden gemte sig 'et stykke derfra' i noget budskads. Ham måtte hunde opsnuse.

Mændene blev herpå lagt i håndhjern og kørt ind på Aalborg Politistation, hvor de fik foretaget narkotesten.