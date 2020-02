Narkosælger dømt: Gemte stoffer i fryseren

En 33-årig mand er blevet idømt to års fængsel og udvisning til sit hjemland Bosnien for at sælge narko.

Dommen for narkohandlen faldt i Retten i Randers onsdag. Han er desuden dømt for at have overtrådt våbenloven ved at have været i besiddelse af flere haglpatroner, som han ikke havde tilladelse til at have.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Udover 48 ecstasy-piller og 49 gram kokain fandt betjentene omkring 640 gram amfetamin i mandens fryser, ligesom de også beslaglagde en mindre mængde hash og skunk og noget cannabisolie, da politiet kom på uanmeldt besøg i mandens hjem i nærheden af Allingåbro i november. Der lå også adskillige salgsposer.

Da politiet ankom til hjemmet, forsøgte den 33-årige at løbe ud af bagdøren med en bøtte kokain og ecstasy.

Østjyllands Politis specialpatrulje besluttede sig for at ransage mandens hjem, da de fik et tip om, at han solgte stoffer fra sit hjem.

Han har erkendt i retten, at han har solgt narko flere gange.

Den 33-årige har altså erkendt forholdene, men ankede dommen til formidelse.