Narkosag vokset enorm: Sådan blev 65 kilo kokain smuglet til Danmark

Flere tidligere rockere blandt de tiltalte i kokain-sag, hvor politiet mener, der er indsmuglet kokain for over 32 millioner kr.

Fem gange kørte en 45-årig mand til et ukendt sted i udlandet og lastede 13 kilo stærk kokain i et skjult rum i sin VW Golf.

De i alt 65 kilo kokain blev smuglet til en adresse i Brøndby Strand, hvorfra kokainen - til en samlet værdi af over 32 millioner kr. - blev solgt til et stort antal købere.

Sådan lyder tiltalen mod den 45-årige formodede narkosmugler og seks andre mænd, der nu risikerer op til 16 års fængsel ved retten i Glostrup. Alle nægter sig skyldige. Den 45-årige er dansker, mens de andre er af anden etnisk herkomst.

Flere af de tiltalte er tidligere medlemmer af den hollandske rockerklub ’No Surrender’, der kom til Danmark i august 2015, hvor en udbrydergruppe af Satudarah blev den første danske afdeling af ’No Surrender’.

Da politiets ’Særlig Efterforskning Øst’ slog til mod kokain-ligaen 29. juni 2017 beslaglagde politiet 13 kilo kokain, da den 45-årige ankom til adressen i Brøndby Strand.

Fire andre blev anholdt samme dag og ved ransagninger blev der også fundet en kokain-presse, fyldstof og cirka 300.000 kr. i kontanter.

Sagen voksede eksplosivt

Efter varetægtsfængslingen af de sigtede voksede kokain-sagen eksplosivt fra de 13 til 65 kilo kokain.

– Vi kiggede bagud på de sigtedes færden og modus, og vi mener at kunne bevise, at de stod bag fire tidligere indsmuglinger på hver 13 kilo kokain, siger efterforskningsleder Mads Helios, SEØ.

Politiet har døbt efterforskningen ’Operation Condesa’.

Ifølge tiltalen skete de fem indsmuglinger på hver 13 kilo kokain den 28. januar 2017, 7. april, 6. maj, 7. juni og 29. juni.

Anklageskriftet siger, at indsmuglingerne skete under instruktion af to medtiltalte, en 30-årig og en 43-årig, mens en 34-årig modtog kokainen på sin bopæl i Brøndby Strand. De øvrige tiltalte sørgede ifølge tiltalen for at distribuere kokainen i partier på 100, 200 og 400 gram.

Fortyndet eller ’flake’

Den beslaglagte kokain var meget stærk med en koncentration på 70-80 procent. Det vil sige, at den kunne fortyndes flere gange. Kokainen sælges enten fortyndet til typisk 500 kr. pr. gram eller stærk i såkaldt ’flake’, der kan koste 700-900 kr. pr. gram.

Retten i Glostrup har sat 25 dage af til retssagen, hvor dommen ventes den 2. november. Under sagen kræver politiet store værdier konfiskeret. Hos to af de tiltalte skal konfiskeres 2,3 millioner kr. i ulovligt udbytte. Rolex og Breitling ure, en Audi Q7, kontanter i forskellige valutaer samt provenuet fra et hussalg på 182.497 kr.

Kun en af de tiltalte kræves udvist for bestandigt. Det er den 30-årige, som ifølge tiltalen var en af hovedmændene bag indsmuglingerne.