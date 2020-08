Narkosite lukket: Bagmand fængslet

En 19-årig tjekkisk mand er blevet anholdt i sit hjemland og udleveret til retsforfølgelse i Danmark i en stor sag om en ulovlig it-platform, hvor køb og salg af kokain og anden narkotika har fundet sted.

Dansk politi mistænker tjekken for at være en af tre bagmænd, som drev hjemmesiden www.atlayo.com. Hjemmesiden er nu lukket og erstattet med en melding fra politiet på dansk, engelsk og tjekkisk.

Det oplyser Torben Henriksen, der er vicepolitiinspektør hos Særlig Efterforskning Øst, til Ekstra Bladet.

Anholdelsen sker efter omfattende efterforskning, der har fundet sted siden august 2019. Både tjekkisk politi og Nationalt Efterforskningscenter og Nationalt Cybercrime Center i Rigspolitiet har medvirket.

To danske mænd på 23 og 29 har siden 19. maj siddet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør, som fandt sted bag lukkede døre. De har ifølge politiet samarbejdet med tjekken om at skabe og drive hjemmesiden.

- Det er vores opfattelse, at de tre ikke har haft fingrene i stofferne, men at de alene har oprettet og stillet hjemmesiden til rådighed. Der er tale om it-nørder, uden at udtrykket i øvrigt skal mistforståes. Ingen andre har kunnet få adgang til sitet end personer, som er blevet godkendt, siger Torben Henriksen til Ekstra Bladet.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at der på sitet er blevet solgt 4,5 kilo kokain, tre kilo MDMA, fem kilo speed, 3.500 ecstasypiller og 40 kilo cannabis.

I forbindelse med anholdelsen af tjekken har tjekkisk politi beslaglagt materiale til sagen, skriver tjekkiske medier. Ud over påstanden om narkotika på sitet, hævder tjekkiske medier, at der også er fundet materiale af pornografisk karakter.

- Men vi kører ikke sagen som en børnepornosag, siger Torben Henriksen.

Han fortæller, at dansk politi endnu ikke har fået oplysninger fra de tjekkiske myndigheder om, hvad der er fundet på servere dernede.

Det er lykkedes politiet at få identificeret et antal brugere på sitet, som først og fremmest henvendte sig til det danske narkomarked. De kan også forvente et efterspil. I maj kom det frem, at syv var blevet identificeret som sælgere. De havde anonyme profiler i sælgergrupper på sitet.

Aftaler om køb og salg af narko har ifølge politiet fundet sted på platformen siden foråret 2018.

Tjekken nægter sig som de to danskere skyldig, men blev varetægtsfængslet ved Retten i Roskilde i lørdags.

