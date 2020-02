Narkoskibet: Sidste besætningsmedlemmer fængslet

Københavns Dommervagt har i dag varetægtsfængslet de sidste to besætningsmedlemmer fra fragtskibet Duncan Island, som lørdag blev omdrejningspunktet i en storstilet poiltiaktion.

De to mænd, som har hhv. filippinsk og polsk statsborgerskab, mistænkes for at stå bag indsmuglingen af 100 kg kokain. I forvejen sidder 25 personer fængslet i sagen.

Ved dagens grundlovsforhør blev de to mænd varetægtsfængslet i ti dage. Som ved de tidligere grundlovsforhør i sagen valgte dommeren også denne gang at lukke dørene, så de to mænds forklaring til retten fortsat er offentligheden ubekendt.

Forinden nåede de to mænd dog at nægte sig skyldige i den alvorlige sigtelse.

Lørdag formiddag slog politiet til mod fragtskibet og dens 24 besætningsmedlemmer, der befandt sig i farvandet ud for Langeland i en storstilet aktion, som i følge Ekstra Bladets oplysninger blev udført af Aktionsstyrken.

Samtidig blev tre østeuropæere, der befandt sig i Spodsbjerg på Langeland også anholdt.

Det er politiet teori, at de tre østeuropæere, der befandt sig på landjorden netop havde hentet den store mængde kokain - mindst 100 kilo - fra skibet og fragtet det i en mindre båd til Langeland.

I sigtelsen lyder det, at den store mængde blev 'nedkastet fra skibet Duncan Island i Langelandsbælt ud for Spodsbjerg på Langeland, hvorefter kokainen blev opsamlet af de tre sigtede østeuropæere'.

Under lørdagens politiaktion valgte Københavns Politi, at lade to personer være tilbage på skibet af vedligeholdelsesmæssige årsager, og de er de to mænd, som i dag er blevet fremstillet i grundlovsforhør.

- Der er tale om et stort containerskib. Og der er en del systemer, der skal holdes ved lige og på anden vis driftes. Derfor er to mand fra besætningen stadig ombord, lød det søndag fra efterforskningsleder Dannie Rise til Ekstra Bladet.

Skibet blev kort efter aktionen lagt i havn i Kalundborg, hvor det fortsat befinder sig indtil afløsende personale dukker op.

