Narkoskibet: To er stadig om bord

To mænd fra besætningen på narkoskibet Duncan Island er stadig om bord. Det fortæller Dannie Rise, efterforskningsleder hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Tidligere søndag blev 24 mand, der udgør resten af besætningen, fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Det samme gjorde to letter og en russer, som politiet vurderer skulle afhente de mindst 100 kilo kokain, der blev flyttet fra skibet og ned i en mindre båd ud for Langeland i går lørdag.

I alt blev 27 fremstillet ved dagens grundlovsforhør. Der til kommer to, der blev fremstillet in absentia. Ved grundlovsforhøret blev årsagen til at de to sidste ikke var med, ikke belyst.

- Der er tale om et stort containerskib. Og der er en del systemer, der skal holdes ved lige og på anden vis driftes. Derfor er to mand fra besætningen stadig ombord, oplyser Dannie Rise til Ekstra Bladet.

Politiet har chartret en bus fra Egons Turistbusser til at fragte de anholdte væk. Foto: Per Rasmussen

27 sigtet: Forsøgte at smugle 100 kilo kokain

- Her er de under behørig bevogtning, indtil rederiet har fået sendt nye folk, der kan overtage vedligeholdelsen, tilføjer han.

Grundlovsforhør i tre retssale

Afløsningen ankommer sandsynligvis søndag, og efterfølgende vil de to medlemmer fra den anholdte besætning også blive kørt væk og fremstillet i grundlovsforhør.

I forbindelse med søndagens fremstilling var der et større opløb samlet i Annekset til byretten. Forsvarer og en bred vifte af tolke skulle fordeles på tre forskellige retssale.

Tolkestyrken inkluderede folk, der kunne tale russisk, polsk, lettisk, filipinsk, hindi samt spansk.

Alle 27 nægter sig skyldige, og flere af dem ville gerne forklare sig ved retsmødet, ligesom flere allerede havde afgivet forklaring til politiet.

- I forhold til de anholdte søfolk, så griber vi det sådan an, at så længe andet er bevist, så er de alle under mistanke. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke nogen, fortæller Dannie Rise.

Skibet kom fra Ecuador og anløb Helsingborg. Natten til lørdag afsejlede det herfra med kurs mod Sankt Petersborg.

Tre anholdt på Langeland

Lørdag formiddag slog politiet så til mod skibet og de tre østeuropæere, der befandt sig i Spodsbjerg på Langeland efter, at de ifølge sigtelsen havde hentet den store mængde kokain - mindst 100 kilo - fra skibet og i en mindre båd havde sejlet det til Langeland.

I følge Ekstra Bladets oplysninger var det Aktionsstyrken, der stod for bordingen af skibet.

Duncan Island skulle til Sankt Petersborg. Foto: Per Rasmussen

Hvordan Københavns Politi konkret kom på sporet af kokain-skibet, vil Dannie Rise ikke oplyse.

- Konventionel efterforskning og internationalt politi-samarbejde, lyder det kortfattet.

At man netop har valgt punktet ud for Langeland som aflæsningssted kan muligvis bunde i, at man her kan komme tæt på land, selv om man sejler i et stort skib som Duncan Island. Skibet stikker ni meter.

Smuglerringen bag narkotransporten er endnu ikke klarlagt, men ifølge sigtelsen skulle de mindst 100 kilo køres til København, og herfra skulle noget af af narkotikaen muligvis sendes videre op i Skandinavien.

- Bagmandsgruppen er ikke de eneste, der mangler de penge, som ladningen ville have indbragt, fortæller Dannie Rise.

- Der er jo et helt kredsløb omkring forhandlerkæden. Og set i et større perspektiv kommer det her til at sende dønninger helt ud i den anden ende af distributionskæden, fortæller Dannie Rise.