Nathalie skambidt: - Det er en ulovlig hund

En tur i hundeskoven endte med at sende Nathalie Sandra Brandt på hospitalet

Nathalie Sandra Brandt valgte 30. november at kaste sig ind i et hundeslagsmål i Hundeskoven i Høng.

Beslutningen, som hun ikke fortryder, endte dog med at give hende et fem centimeter dybt bid i benet og en tur på hospitalet.

- Jeg er ude at gå med en bekendt i Hundeskoven, hvor en mand pludselig råber til os, om vores hunde 'gør noget' (om de kan være aggressive, red.).

- Vi siger nej, hvorefter han selv begynder at råbe af sin hund. Hans hund er løbet hen og angriber en labrador. Angrebet lyder meget voldsomt, så jeg skynder mig derover, siger hun til Ekstra Bladet.

Ulovlig race

Fluks vælger 35-årige Nathalie Sandra Brandt at forsøge at skille de to hunde ad, mens ejeren af den aggressive hund ser på.

- Jeg skynder mig at få min egen hund i snor, og så tager jeg fat i den aggressive hund. Bagefter kan jeg se, at jeg er blevet bidt ret voldsomt. Det ene sår er fem centimeter dybt, siger hun.

Nathalie Sandra Brandt mener, at hunden er af racen Kangal. Foto: Privatfoto

Nathalie Sandra Brandt er overbevist om, at den aggressive hund er af racen Kangal.

- Det er en ulovlig hund. Jeg har også meldt episoden til politiet. Det er dybt uansvarligt at tage i hundeskov med en hund, som man ikke har kontrol over.

Politiet modtaget henvendelser

Ifølge avisen Sjællandske har flere borgere meldt sagen til Midt- og Vestsjællands Politi. Anmeldelserne går på, at hunden, der har skambidt 35-årige Nathalie Sandra Brandt, er en ulovlig hund.

Såret er ifølge Nathalie Sandra Brandt fem centimeter dybt. Foto: Privatfoto

Ekstra Bladet har kontaktet Midt- og Vestsjællands Politi omkring anmeldelsen. Det har dog ikke været mulig at få en udtalelse inden udgivelse.

I øjeblikket er i alt 13 hunderacer ulovlige i Danmark. På denne liste er den tyrkiske race kangal