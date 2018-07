National krisestab er indkaldt: Tørken og hedebølgen fortsætter

Tørken og hedebølgen er nu så usædvanlig og kritisk, at Rigspolitiet i dag har aktiveret National Operativ Stab, NOST, hos Rigspolitiet i Ejby.

Det er så vidt vides første gang nogensinde, at en hedebølge og tørke aktiverer krisestaben, der tidligere har været indkaldt under for eksempel orkaner og terror-angrebet i København i februar 2015.

Staben bliver normalt kun indkaldt, hvis der er opstået en national krise - eller der er risiko for en national krise - hvor myndighederne har behov for at koordinere deres indsats på landsplan.

NOST´en er nu i stabsberedskab - og endnu ikke i fuldt operationsberedskab.

- Der er tale om rettidig omhu. Vi har set, hvad der er sket i vores nabolande, Sverige for eksempel med skovbrandene. Derfor har vi vurderet, at der er behov for at koordinere opgaverne, siger vicepolitiinspektør Per Jensen, stabschef i NOST.

Per Jensen tror dog ikke, at Danmark vil blive ramt af så voldsomme skovbrande som i Sverige, da vores natur er helt anderledes.

De nationale myndigheder var i dag samlet for første gang under tørken hos NOST´en.

Det var Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, DMI, Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministriet, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Trafikstyrelsen, Naturstyrelsen og de to efterretningstjenester FE og PET.

Det var den seneste prognose fra DMI, der siger at tørken og hedebølgen fortsætter, der fik myndighederne til at aktivere NOSTén.

- En ny situation

- Det er en ny situation i Danmark med så lang tids tørke kombineret med hedebølge. derfor har vi valgt at samle myndighederne og aktivere NOST, siger Per Jensen.

- De danske myndigheder har fået mange henvendelser fra borgere, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig og hvilke regler, der gælder i de ekstraordinære vejrforhold. Derfor har vi sammen lavet en fælles udmelding, hvor borgerne kan finde svar på deres spørgsmål, siger Per Jensen.

Danmark har også Lokale Beredskabs Stabe, som er blevet orienteret om, at NOST´en nu er aktiv. Også kriseinformations-beredskabet er aktiveret.

Ved siden af NOST´en i Rigspolitiets bygning i Ejby ligger Nationalt Situations og Operationscenter, NSIOC. Herfra overvåges situationen i Danmark døgnet rundt, hvor NSIOC for eksempel kan prioritere politiets ressourcer og om nødvendigt tilkalde hjælp fra Værnsfælles Forsvarskommando.

Herunder kan du blandt andet finde oplysninger og svar på spørgsmål om afbrændingsforbud, badevandskvalitet og forebyggelse af dehydrering: