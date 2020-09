Natlig jagt på mystiske varevogne

Et tip fra en borger førte betjente på jagt efter cykeltyve - også politihunden Asak måtte indsættes i jagten

Fire cykeltyve måtte forleden sande, at deres plan om at stjæle cykler blev punkteret efter et godt tip fra en borger.

Sådan indleder Nordsjællands Politi på Facebook en beretning om, hvad der skete da politiet fik et tip fra en borger en sen søndag aften. Borgeren havde i Værløse set nogle unge mænd, mens de var i færd med at stjæle og læsse cykler ind i en kassevogn, hvor nummerpladerne var dækket til.

Da en patrulje var på vej til stedet, kom en hvid kassevogn kørende i den modsatte retning, og da den passede på beskrivelsen, stoppede politiet vognen.

Det viste sig, at den var lastet med både mountainbikes og el-cykler, og de to blev anholdt.

Mens betjentene talte med de to, kom en hvid kassevogn kørende, som også havde tildækkede nummerplader. En patrulje fulgte nu efter den vogn, som kørte stærkt. Føreren af varevognen mistede herredømmet over den, og han og en passager flygtede fra stedet.

Politihunden Asak blev indsat i jagten og fandt frem til dem begge.

Alle fire mænd blev kørt til politistationen og sigtet for cykeltyverierne, skriver Nordsjællands Politi.