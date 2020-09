Natligt skyderi: Ruder knust

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sent mandag aften blev politiet kaldt til Valby, hvor to ruder i et vindue er blevet knust af skud.

- I alt er det affyret seks skud. Nogle er gået igennem ruden, mens andre har ramt rammen, fortæller Dannie Rise, politiinspektør, Københavns Politi.

Episoden udspandt sig omkring kl. 22.30 på Beatevej, hvor det var et vindue til en lejlighed i en etageejendom, var målet for de seks skud.

Dannie Rise vil ikke opløse, hvor mange personer, der opholdt sig i lejligheden.

- Kan det være tilfældige, der er blevet skudt efter?

- Det er nok ikke tilfældigt, der er affyret skud. Men præcist hvem, de omtalte skud var tiltænkt, det er vi stadig ved at undersøge, svarer Dannie Rise.

- Vi efterforsker stadig, hvad baggrunden er. Jeg kan dog foreløbigt afvise, at sagen kan have med drabsforsøget på Amager mandag aften at gøre, tilføjer Dannie Rise.