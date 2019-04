Naturbrand i Tisvildeleje: Massiv udrykning

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En større naturbrand er brudt ud i Tisviljeleje på Sjællands nordkyst.

Det skriver Frederiksborg Brand og Redning på Twitter.

Brandvæsnet er massivt til stede i sommerhusbyen for at sikre, at branden ikke spreder sig til omkringliggende huse.

Fra Nordsjællands Politi lyder det dog, at der er tale om en mindre brand, der opstod, da der gik ild i noget havefald.

- Der er 20 kvadratmeter have, der er blevet svitset en lille smule, så der er ingen naturbrand, lyder det fra vagtchefen ved Nordsjællands Politi, David Borchesen.

- Den er helt slukket, så mere er der ikke i den. Vi er kørt deroppe fra.

