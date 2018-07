Naturbrande eksploderer: ALVORLIGT

Danmark er ramt af et eksplosivt antal naturbrande som konsekvens af tørken, der nu har hærget hele sommeren.

Danske Beredskaber har opgjort, hvor mange gange der er rykket ud til brande, der er startet i naturen, og der er tale om en særdeles kraftig udvikling.

Normalt køres der ud til 1200 naturbrande på et år. Men alene i maj, juni og juli er beredskabet kørt ud 1411 gange. I samme periode ville det normale niveau lyde på 535 udrykninger.

- Det antal naturbrande viser i særdeleshed, hvor alvorlig situationen er, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber.

Selv om brandene hærger i Danmark, har der været overskud til at sende folk til Sverige for at hjælpe med slukningen af de mange skovbrande, der hærger i Sverige. Det betyder dog ikke, at danskerne skal frygte, at det går ud over det hjemlige beredskab, forsikrer Bjarne Nigaard:

1800 mand

- Jeg kan helt entydigt slå fast, at den danske hjælp til Sverige ikke på nogen måde betyder, at det hjemlige primærberedskab bliver forringet i forhold til mandskab og dimensionering, siger han og fortsætter:

- Vi har døgnet rundt ca. 1.800 mand på vagt over hele landet.

Alene onsdag kørte beredskabet ud 84 gange til naturbrande. Det er især høstsæsonen, der sætter antallet op, forklarer han:

- Markbrandene eskalerer voldsomt. En kniv på en flintesten er nok til at antænde en tør mark, siger han.

Pas på motoren

Men også privatpersoner skal huske at tænke sig om:

- Normalt er det ikke et problem i Danmark, at man parkerer i en grøftekant. Men med denne tørke kan en varm motor godt tænde en brand. Det samme gør sig gældende, når folk glemmer dåser eller flasker i naturen, siger han.

Samtidig påpeger han igen, at folk ikke overholder afbrændingsforbuddet:

- Det er til stadighed et problem. Der er ikke en dag, hvor folk ikke har brudt forbuddet. Vi gør, hvad vi kan for at kommunikere, at det er en ekstrem situation, og det er også derfor, at der er afbrændingsforbud over hele landet, siger han.