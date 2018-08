Nazister stormer frem i Sverige: - De har knækket koden

I dag demonstrerer NMR, som er en af de mest aktive bevægelser i det højreekstreme miljø i Skandinavien, midt i Stockholm. Demonstrationen skal foregå samtidig med en lang række andre demonstrationer.

Ikke mindre end 134 tilladelser har myndighederne givet til offentlige møder og demonstrationer i dag i den svenske hovedstad, Stockholm.

Nogle af arrangementerne er helt uskyldige som eksempelvis sportsstævner, nogle er en del af valgkampen op til det svenske septembervalg, mens andre er demonstrationer arrangeret af både den yderste højre- og venstrefløj.

Har knækket koden

Politiet frygter, at der kan ske sammenstød mellem grupperingerne og har derfor indkaldt forstærkninger fra hele landet.

NMR's demonstration i midten af Stockholm er ifølge en svensk ekspert et eksempel på, hvorfor den nynazistiske gruppe lykkes, hvor mange andre højreekstreme grupperinger har fejlet.

- De har knækket koden for at få opmærksomhed i medierne. Demonstrationer i midten af hovedstaden, hvor der er mange journalister til stede, giver øget opmærksomhed, siger Jonathan Leman, der er researcher ved den antiracistiske stiftelse Expo. til den svenske avis Aftonbladet.

Ifølge lektor Heléne Lööw, som forsker i nazistiske og nationalistiske miljøer, har NMR haft et ekstremt højt aktivitetsniveau i den seneste tid.

- De har fastholdt og optrappet deres niveau. De er synligere og synligere i det offentlige rum. Det er tydeligt at se i deres såkaldte 'kamp-rapporter'.

Hun peger også på, at de tiltrækker følgere i befolkningsgrupper, som ellers ikke plejer at færdes i disse miljøer.

- Vi begynder at se flere kvindelige aktivister og endda også flere ældre borgere, siger hun.

En trussel mod individer

Hos det svenske sikkerhedspoliti (red. Säpo) har de også registreret en øget aktivitet - både indenfor 'hvid magt-miljøet' og det autonome miljø. Ifølge Senior-analytiker Ahn-Za Hagström er det forventeligt på et valgår.

- Den øgede aktivitet er indenfor rammerne af vores forventning, skriver hun til Aftonbladet.

Ifølge sikkerhedspolitiets vurdering er den øgede synlighed ikke lig med et øget trusselsniveau.

- Hvid magt-miljøet er ikke en trussel mod demokratiet. De er først og fremmest en trussel mod udvalgte individer.

I sidste uge begyndte en sag ved retten i Sverige, hvor et medlem af NMR er tiltalt for at planlægge drab på to navngivne svenske journalister.

