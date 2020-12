Nedgravningshunde leder efter Maria

Mere end fem uger efter at den 43-årige Maria From Jakobsen forsvandt, er der stadig ingen spor efter hende. Nordsjællands Politi har indkaldt politihunde fra hele landet for at deltage i den storstilede eftersøgning i det, som politiet karakteriserer som en drabssag uden lig.

Nu fortæller politiinspektør Lau Lauritzen, at også såkaldte nedgravningshunde deltager i arbejdet med at lede efter kvinden.

- Vi leder særligt med hunde, både almindelig eftersøgningshunde og nedgravningshunde, og det gør vi, fordi vi ikke kan udelukke, at hun er gravet ned, siger han til Ekstra Bladet.

Nedgravningshunde er specialtrænet i at opsnuse noget, der ligger i jorden. Det er en hel særlig teknik, hvor de reagerer på fært, der kommer op, og det kræver to års specialtræning.

Leder i Nordsjælland

Ifølge Lau Lauritzen foregår eftersøgningsarbejdet især i Nordsjælland, hvor man ud fra Maria From Jakobsens bopæl i Frederikssund har udvalgt forskellige lokaliteter. Blandt andet har man søgt i skoven Færgelunden og i et hjørne af Roskilde Fjord ved Selsø.

Mens politiet på højtryk efterforsker det, de mener, er en drabssag, sidder en 44-årig mand fængslet. Han er sigtet for at slå Maria From Jakobsen ihjel, og i mandags blev varetægtsfængslingen forlænget med to uger.

Den 44-årige nægter sig skyldig. Han har en relation til Maria From Jakobsen, men er beskyttet af navneforbud.

Det navneforbud ønsker politi og anklagemyndighed imidlertid at få ophævet, meddelte anklager Anne- Mette Wedel Seerup i retten mandag, men det er altså ikke sket endnu.

En af de danske lighunde, som er ved at blive uddannet til at søge efter mennesker i vandet, har været med i en aktion for at finde Maria From Jakobsen. Foto: Kenneth Meyer

Troede hun forsvandt frivilligt

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. I flere uger blev hendes forsvinden af politiet betragtet som frivillig, men pludselig - 15. november - anholdt de den 44-årige og sigtede ham for drab.

Efterfølgende har politiet arbejdet intenst for at indhente tabt tid. Videoovervågning er indhentet, vidner afhørt, og man har ledt efter liget af Maria From Jakobsen. Hendes hjem i Frederikssund er afspærret og er blevet undersøgt af teknikere. Det samme er et sommerhus i Odsherred og en campingvogn på den grund. Politiet har blandt andet ledt efter blod med luminol.

Politiet efterlyser vidner I sagen om Maria From Jakobsens forsvinden og frygtede død indgår to biler og en trailer. Nordsjællands Politi søger vidner, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set køretøjerne og eventuelle personer omkring dem på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads på Sjælland. Bilerne er henholdsvis en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345 og en grå Suzuki Baleo med anhængertræk, som er er registreret under nummeret CH 78 908. På trailerens nummerplade står der BM 5447. Herunder er de billeder af de tre køretøjer, som politiet har lagt ud i den seneste pressemeddelelse: En af politiets arbejdsteser er også, at Maria From Jakobsen stadig kan være i live. - Vi frygter selvfølgelig, at hun har været udsat for en alvorlig forbrydelse, men så længe vi ikke har fundet hende, vil vi fortsætte med at lede efter hende, siger vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen, som opfordrer borgere til at henvende sig til politiet med informationer: - Vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra folk - både med hensyn til livstegn fra Maria og nogen, der har set hende eller køretøjerne. I sådan en sag her kan det være bittesmå ting, der er afgørende. Har du nogen oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen om Maria From Jakobsen, så kan du kontakte politiet på 114.

Skarpe snuder

For to år siden blev fire danske nedgravningshunde sendt til Sverige for at hjælpe i en drabssag. Det var en slags tak for hjælpen for de lighunde, der hjalp med at finde Kim Wall i Øresund. Læs artiklen om Danmarks bedste snuder herunder:

