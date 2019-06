Nedim Yasar-drabet: Unge mænd skal blive bag tremmer

De mistænkte i sagen om drabet på radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar kan se frem til endnu en måned bag tremmer.

Det afgjorde en dommer ved Retten på Frederiksberg i dag i endnu en fristforlængelse i sagen, der fortsat efterforskes af politiet.

Fredag formiddag fik de to sigtede deres sag behandlet af dommeren. Begge var ikke fysisk mødt op i Retten på Frederiksberg, men fulgte i stedet retsmødet over et videolink fra fængslet.

Her tonede de en ad gangen frem på storskærmen i retslokalet og bekræftede deres identitet overfor dommeren.

De to unge mænd på 26 og 24 år har siddet varetægtsfængslet og mistænkt for drabet på Nedim Yasar siden december sidste år. Her blev de anholdt sammen med en tredje ung mand, der senere blev løsladt, men som fortsat er sigtet for medvirken i sagen.

Se også: Sigtet mand løsladt i sag om drab på tidligere bandeleder

Også en 35-årig tidligere toprocker er sigtet i sagen, men er ligeledes løsladt.

Alle nægter sig skyldige.

Dræbt efter reception

Sagen om drabet på Nedim Yasar har indtil videre kørt for såkaldte lukkede døre, da politiet af hensyn til efterforskningen fortsat ønsker at holde nøgleoplysninger fra offentligheden.

Dagens retsmøde var ingen undtagelse på trods af den fremmødte presses protester. Det er derfor uvist, hvad der blev fremlagt under fristforlængelsen.

Den 31-årige Nedim Yasar blev skudt, mens han om aftenen 19. november sidste år sad i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvest-kvarter efter en reception for sin bog 'Rødder'.

Bogen, der handler om hans fortid som bandeleder, er skrevet i samarbejde med journalist og forfatter Marie Louise Toksvig.

Nedim Yasar havde en brutal fortid som leder af Bandidos-støttegrupperingen Los Guerreros, men havde lagt den mørke fortid bag sig og arbejdede indtil sin død som radiovært på programmet 'Politiradio' på Radio24syv.

Suspenderet

Ekstra Bladet har tidligere kunne fortælle, at to af sagens sigtede i januar blev suspenderet fra rockerklubben Satudrah.

'Pr. 21. januar er de to sigtede i drabssagen suspenderet, indtil en eventuel retssag har fundet sted. Først derefter tages der stilling til deres eventuelle fremtid i Satudarah MC Danmark', lød det i en besked fra grupperingen til Ekstra Bladet.

Københavns Politi bekræftede efterfølgende, at de havde modtaget samme besked.