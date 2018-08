Nedlagt fastfood-biks gemte stor underjordisk hemmelighed

Amerikanske told- og grænsekontrol har gjort et vildt fund i en KFC-restaurant i Arizona. En narkotunnel gik hele vejen ind i et mexicansk hjem

Myndighederne må have spærret øjnene godt og grundigt op, da de for nylig gjorde et usædvanligt fund i en nedlagt KFC-restaurant i en grænseby i Arizona i USA.

Da de kom ind i den gamle biks, som blev solgt i april, opdagede de, at nogen havde udgravet en særdeles veludformet tunnel ned i jorden.

Det beretter CNN.

Det viste sig, at tunnellen førte hele vejen over - eller under om man vil - grænsen til Mexico og direkte op i en bolig. Tunnellen var syv meter dyb og næsten 180 meter lang. Den var yderst veludført med vægge og lamper. Lugen i det mexicanske hus lå gemt under en seng.

'Den her tunnel er virkelig velkonstrueret, og det må have taget narkokartellet bag meget lang tid at grave den ud. Den må også have været meget dyr at lave. Tunnellen må være udført af flere personer på både den ene og den anden side af grænsen', står der ifølge CNN i retsdokumenter skrevet i forbindelse med sagen.

Startede med overvældende fund

Sagen begyndte 13. august, da en patrulje opdagede en mand, der opførte sig bemærkelsesværdigt ude foran den ellers forladte restaurant-bygning.

Tunnellen vurderes til at være bygget af flere personer og at have kostet mange penge. Foto: Den amerikanske told- og grænsekontrol

Manden, som senere er identificeret til at være Jesus Ivan Lopez Garcia, bar plastikcontainere ind i en trailer. Betjentene valgte derfor at tilbageholde manden. Under tilbageholdelsen reagerede en narkohund, og det endte med, at der blev fundet narko til en værdi af omkring en million dollars - næsten seks en halv million danske kroner.

Der var blandt andet 108 kilo methamfetamin, 13,6 kilo hvid heroin og seks kilo brunt heroin. Der var flere andre stoffer udover de nævnte.

To dage senere valgte myndighederne så at undersøge KFC-restauranten, som Garcia købte i april, efter at bygningerne havde stået tomme i flere år. Det var der, man fandt hullet ned i jorden.

Det sker fra tid til anden, at grænse- og toldmyndighederne finder underjordiske tunneller i grænseområderne i USA. I 2016 fandt man således en tunnel, der var ikke mindre end 730 meter lang mellem San Diego og Mexico.