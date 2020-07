Nedlukning reducerer vold i Københavns natteliv med 90 procent

Antallet af anmeldelser om voldelige hændelser i nattelivet som røverier og forsøg på manddrab til Københavns Politi er raslet ned under coronanedlukningen.

Faktisk har der været 90 procent færre anmeldelser om vold i nattelivet under coronanedlukningen, viser tal fra politiet.

Statistikken er opgjort i perioden 12. marts til 12. maj, og her var der 16 anmeldelser om vold i nattelivet.

Til sammenligning var der i samme periode i 2019 165 anmeldelser om vold i nattelivet.

Tommy Laursen, politiinspektør hos Københavns Politi, kalder det forventeligt, at voldsanmeldelserne ville falde under nedlukningen.

Men at faldet er så markant, kommer bag på ham.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan tilskrive de barer og diskoteker, der ligger i området, ansvaret for al voldelig adfærd. En stor del af volden sker udenfor og mellem personer, der ikke har besøgt en beværtning. Men det er dog tankevækkende, at nedlukningen - og de medfølgende ændringer i bybilledet - har ført til et så stort fald, siger han i en pressemeddelelse.

Politiet beretter om, at nedlukningen har ført til flere private sammenkomster end i årene før. Men her har man ikke oplevet det samme voldsbillede.

Det meste af Danmark lukkede ned i midten af marts for at mindske smittespredning med coronavirus.

I perioden under nedlukningen har der været flest anmeldelser om røveri - otte af slagsen.

Der har været fire anmeldelser om vold og tre anmeldelser om kvalificeret vold.

Også på landsplan er volden faldet under nedlukningen. Anmeldelserne om vold er ifølge en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd faldet med en tredjedel, og både politi og forskere tilskriver det til dels, at nattelivet har holdt lukket.

Barer og værtshuse er i gang med udskænkningen igen. Som reglerne er nu, må de være åbne til klokken 24.00.

Diskoteker og natklubber holder stadig lukket.