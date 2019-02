'Neger'-diskussion gik helt galt: Ung mand fik tæv

En morgen-diskussion på en bænk ud for en bar i den centrale del af Aarhus udviklede dramatisk natten til søndag.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Ifølge politiet begyndte det hele, da en 18-årig mand faldt i snak med to mørklødede mænd foran Bar Smil i Skt. Clemens Stræde i Aarhus.

Emnet var efter sigende, om det er i orden at bruge ordet 'neger' om andre mennesker, og det foregik i god ro og orden.

Men så eskalerede det.

'Pludselig svingede den ene mand rundt med en spiritusflaske, der ramte den 18-årige på munden, og kort efter rejste manden sig op og slog den 18-årige i ansigtet. Den anden mand og kvinden forsøgte at holde gerningsmanden væk fra den 18-årige, der bad dem oplyse navnet på gerningsmanden, hvilket de dog ikke ville', skriver politiet.

Det stoppede dog ikke her. Med ødelagte tænder opsøgte offeret igen gerningsmanden for at sige undskyld, hvis det havde stødt ham, at han havde kaldt ham neger.

En undskyldning, der ikke blev vel modtaget.

Det fik manden til at 'slå den 18-årige i ansigtet yderligere tre-fire gange, hvorefter de alle gik fra stedet', oplyser politiet.

De tre personer, som politiet nu efterlyser, beskrives som:

A (ham der slog): Mand, 25-30 år. Afrikansk af udseende. Normal kropsbygning. Havde tykke, tilbagestrøgne dreadlocks til midt på ryggen. Fladt ansigt. Bred næse med næsering i midten. To ringe i det ene næsebor. Begge øjenbryn havde symmetriske markeringer i siden. Iført grøn lang jakke, jeans med huller og hættetrøje.

B: Mand. 25-30 år. Afrikansk af udseende. 190 cm høj. Spinkel af bygning. Smalt ansigt. Helt kort hår. Iført stramme bukser

C: Kvinde. 30-35 år. Dansk af udseende. 165 cm høj. Normal af bygning. Iført lang, sandfarvet trenchcoat.