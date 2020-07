Nelson Mandelas datter død

Zindziswa 'Zindzi' Mandela er død i en alder 59 år.

Det skriver AP.

Hun er datter af Nelson Mandela, og hun var desuden Sydafrikas ambassadør i Danmark siden 2015 frem til sin død.

Hun er ifølge sydafrikanske medier død på et hospital i Johannesburg tidligt mandag morgen. En dødsårsag er ikke blevet meldt ud.

'Zindzi' efterlader sig fire voksne børn og en ægtemand.

Hun gjorde sig internationalt bemærket i 1985.

Dengang tilbød den hvide regering i Sydafrika at løslade Nelson Mandela fra fængsel, hvis han fordømte den vold, som bevægelsen mod apartheid havde begået.

Nelson Mandela afslog tilbuddet i et brev, som Zindzi Mandela læste højt ved et offentligt møde, som blev transmitteret over hele verden.

I 2015 blev Zindzi Mandela udnævnt som ambassadør i Danmark. Hun er den anden af Nelson Mandelas døtre, der har gjort diplomatisk karriere.

Zenani Mandela-Dlamini blev i 2012 udpeget til Sydafrikas ambassadør i Argentina.

