Nepal bekræfter: Så mange overlevede flystyrt

49 mennesker omkom, da et fly med 71 personer om bord mandag styrtede ned i Kathmandus internationale lufthavn i Nepal.

Det oplyser de lokale myndigheder tirsdag morgen.

Dermed overlevede 22 personer ulykken, rapporterer nyhedsbureauet Associated Press.

- De kvæstede bliver behandlet på forskellige hospitaler i hovedstaden, oplyser polititalsmand Manoj Neupane.

Flyet var af typen Bombardier Dash 8-Q400 og fra selskabet US-Bangla fra Bangladesh.

Blandt passagererne var 33 nepalesere og 32 fra Bangladesh.

Ulykken skete, da flyet under landingen slingrede og styrtede ned på en fodboldbane ved lufthavnen.

Flyet brød derefter i brand.

Lufthavnen mistænker, at der opstod en teknisk fejl i flyet, da det skulle lande. Ulykken undersøges af havarikommissionen.

Nepal har de seneste år haft adskillige flyulykker.

I 2016 fløj et fly ind i en bjergside, og alle 23 passagerer om bord blev dræbt. To dage senere blev to piloter dræbt, da et lille passagerfly styrtede.