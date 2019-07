Nervepirrende drama på krydstogtsskib

Både en restaurant og en yacht var få meter fra at blive knust i Venedig, da et kæmpe krydstogtsskib blev fanget i uvejret

Det var tæt på at gå helt galt i Venedig sent søndag eftermiddag.

Det skriver flere italienske medier heriblandt Corriere della Sera og La Repubblica.

Dramaet fandt sted omkring klokken 17 søndag eftermiddag, da et voldsomt uvejr pludselig buldrede ind over det italienske turistmekka Venedig.

I samme moment havde kaptajnen på det 294 meter lange og næsten 93.000 tunge krydstogtsskib netop forladt havnen i Venedig, og det var tæt på, at det gigantiske skib tabte kampen mod naturen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var få meter fra at ende i en katastrofe i Venedig søndag eftermiddag. Heldigvis kom ingen til skade. Foto: AP

Kaptajnen mistede kontrollen over skibet, der var få meter fra at brage ind i en yacht og videre ind i en restaurant på havnen i bydelen San Marco i Venedig.

Skrækslagne passagerer

Ifølge Corriere della Sera var der adskillige turister ombord på skibet, og episoden skabte skræk og rædsel. De var sikre på, at det ville gå galt.

I en video, der florerer på de sociale medier er episoden blevet filmet, mens de rystede vidner kommenterer:

- Hvordan har de tilladt, at skibet kommer ud af havnen. De er vanvittige, siger de.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: AP

Ifølge La Repubblica frygtede ejerne af den yacht, der var ved at blive knust, også for deres liv. Heldigvis nåede de at flygte fra deres million-legetøj.

Efterforskning i gang

Selv om både passager, kaptajn og alle andre slap billig i denne omgang, så har myndighederne alligevel valgt at starte en undersøgelse af sagen.

- Vi er i gang med at undersøge, om skibet havde fået den nødvendige tilladelse til at forlade haven, siger præsident for Venedigs havn, Piero Musolino.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: AP

Det er ikke første gang, der har været problemer i havnen i Venedig.

I starten af juni ramte et krydstogtskib en kaj og en turistbåd, da det rev sig løs af sin fortøjning. Uheldet skete efter, at et kabel, som forbandt krydstogtskibet med en slæbebåd, knækkede.

Dengang krævede byens borgmester, Luigi Brugnaro, handling, men her kun en måned efter er den igen gal.