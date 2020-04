Netcafé får stor bøde: Holder åbent trods coronaforbud

En netcafé i Esbjerg kan se frem til at bøde på mindst 10.000 kroner.

Netcaféen har nemlig overtrådt forbuddet mod at holde åbent for at undgå coronasmitte.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De tre sigtelser vedrører virksomheder, der har brudt forbuddet mod at holde lukket, mens de resterende fem sigtelser gælder samme hændelse, hvor en gruppe personer havde overtrådt forsamlingsforbuddet #politidk #covid19dk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 10, 2020

Syd- og Sønderjyllands Politi havde ellers ikke haft bødeblokken fremme i 14 dage, men måtte altså hive den frem torsdag aften og give netcaféen den klækkelige bøde.

Syd- og Sønderjyllands Politi er nu oppe på otte coronarelaterede sigtelser fordelt på fire hændelser.

17. marts meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at forretninger og aktiviteter skulle lukkes som et tiltag mod coronasmitten. Det trådte i kraft dagen efter klokken 10.

Det gælder indendørs sports- og idrætsfaciliteter, fitnesscentre, frisører, massører, tatovører, restauranter, caféer, barer, værtshuse, diskoteker, natklubber, vandpibecaféer, storcentre, stormagasiner og arkader, hvor der færdes et større antal mennesker.