Netto-medarbejder fik en skalle på grund af en pakke kød

I en Netto-butik i Nørregade Hundested blev en ung medarbejder nikket en skalle, fordi to mænd var utilfredse med prisen på en pakke kød

En 19-årig mandlig Netto-ansat blev mandag aften hevet hen over kassen og tildelt en skalle, på grund af at to mænd var utilfredse med prisen på en pakke kød. Det skriver TV2.

Netto-medarbejderen blev kaldt op til kassen af en kollega, fordi to mænd var utilfredse med prisen på en pakke kød. Da han ankom til kassen, greb den ene af de to mænd fat i hans hår og krave og trak ham hen over kassen, hvorefter han nikkede den 19-årige en skalle, oplyser pressevagten ved Nordsjællands Politi til TV2.

Da politiet ankom, var de to mænd kørt væk i en ældre Mazda med en Mercedes-stjerne på fronten. Bilen var i lilla, lyserøde og hvide farver.

Begge mænd beskrives som danske af udseende, 23-25 år, omkring 185 centimeter høje og skaldede. Begge to var iført sorte dunjakker. De to mænd havde mindre tatoveringer langs halsen.