New York-betjent anholdt for at spionere for Kina

En betjent fra politiet i New York City er blevet anholdt og sigtet for at arbejde for den kinesiske regering.

Det meddeler føderale anklagere.

Den 33-årige mand er blandt andet sigtet for at have videregivet oplysninger om kinesiske statsborgere, der bor i New York City og omegn, til ansatte på det kinesiske konsulat.

Manden er amerikansk statsborger, men født i Kina.

- Det her er definitionen på en trussel indefra. Som det formodes arbejdede han til fordel for en fremmed regering.

- (Han, red.) løj for at blive godkendt og udnyttede sin position som New York-politibetjent til at hjælpe den kinesiske regerings undergravende og ulovlige forsøg på at rekruttere kilder, siger William Sweeney, der er ansvarlig for forbundspolitiet FBI's kontor i New York, i en kommentar.

Anklagerne mener, at manden som minimum har arbejdet som agent og spioneret for Kinas regering siden 2014.

Ud over at overvåge kinesiske statsborgere er han anklaget for at give falske udtalelser og tilgå information fra efterretningstjenesterne om det lokale tibetanske miljø i USA. Det viser dokumenter fra retten.

Den 33-årige mand blev anholdt i sit hjem i Long Island tidligere mandag lokal tid. Han blev senere på dagen fremstillet ved en domstol i bydelen Brooklyn.