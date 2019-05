Ni års fængsel: Kvinde smuglede heroin i rejsekuffert

En 34-årig nigeriansk kvinde sad fredag på anklagebænken i Københavns Byret under tiltale for at have smuglet af stoffer.

Kvinden blev fundet skyldig og idømt ni års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt. Hun ankede dommen på stedet.

Kvinden blev anholdt 25. august sidste år på Hovedbanegården, efter at sagen har været efterforsket af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst.

Ved anholdelsen bar hun på en rejsekuffert, der indeholdt syv kilo heroin og otte kilo kokain.

I Københavns Byret blev kvinden fundet skyldig i at være besiddelse af stofferne med henblik på videreoverdragelse.

'Det er selvfølgelig yderst positivt, at så store mængder narkotika ikke er kommet ud på gaden. Desuden afspejler dommen i dag, hvor alvorligt det er at besidde og videreoverdrage hårde stoffer,' udtaler anklager Hanne Christensen i en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

Politiet mener, at kvinden har arbejdet sammen med flere personer, men det er endnu ikke lykkedes at identificere hendes kompagnoner.

