Ni bliver brændt af på tre dage

Ni biler er de seneste tre dage blevet brændt af på Nørrebro. Alene natten til søndag gik det ud over fire biler, og motivet til afbrændingerne og optøjerne blæser ligesom i røgen fra de voldsomme bål. Københavns Politi arbejder på at finde årsagen til, at vrede unge stikker ild til biler, containere og skraldespande.

- Vi arbejder på at finde en forklaring, men vi har ikke noget, som vi kan melde ud nu, siger vagtchef Henrik Brix.

Fredag og lørdag var unge i konfrontationer med politiet, og i følge Ekstra Bladets oplysninger, så var en del venstreorienterede fra det autonome miljø på gaden. Muligvis som protest mod tildæknings-forbuddet, der trådte i kraft 1. august. Tre yngre mænd med tilknytning til miljøet blev blandt andet taget på fersk gerning, mens de var ved at sætte ild til en container. De blev løsladt lørdag.

Kilder med indsigt i miljøet fortæller til Ekstra Bladet, at brandstiftelsen har spredt sig til andre miljøer af unge på Nørrebro. Unge fra det utilpassede indvandrer-miljø i bydelen har øjensynligt ladet sig inspirere til også at sætte lidt fut i gaden.

Brandene natten til søndag adskiller sig fra de to øvrige nætter ved, at de ikke er kommet i kølvandet på uroligheder med unge, som det har været tilfældet de to foregående nætter.

- Vi har ikke haft konfrontationer med unge, som det er sket de andre nætter. De andre dage har flere unge været samlet, og der har været en konfrontatorisk stemning, fortæller vagtchefen.

Urolighederne og bil-brandene får politiet til at øge indsatsen på Nørrebro, så de kan få sat en stopper for ildspåsættelserne.