Ni fanget på lidt over en time i indsats mod vanvidsbilisme

Hele ni personer gik fredag aften i fælden på Slagelsevej ved Fuglebjerg, da Sydsjællands og Lolland-Falsters politi afholdt en indsats mod vanvidsbilisme.

Det oplyser politiet i weekendens døgnrapport.

Politiet var rykket ud med en laser fra klokken 18.23 til 19.59. Her blev i alt ni bilister sigtet for at køre med en for høj hastighed.

Syv fik ydermere et klip i kørekortet, mens to fik en betinget frakendelse af kørekortet.

Aftenens højst målte hastighed var på 134 kilometer i timen på en strækning, hvor grænsen ellers er 80.

Højt niveau

Generelt lå niveauet for hastighedsoverskridelser højt, fortæller politikommissær Søren Skotte til Ekstra Bladet.

- Den laveste måling var på 110 kilometer i timen, og det var også på en 80-strækning, siger Søren Skotte.

- Vi startede for to år siden et projekt, hvor vi begyndte at have øget fokus på vanvidsbilisme. Det fokus har vi haft lige siden og fortsætter med at have, siger politikommissæren.