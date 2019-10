Ni såret ved eksplosion nær lufthavn i Østrig

Flere personer er såret ved en eksplosion nær lufthavnen i Linz i Østrig.

Det oplyser politiet ifølge en tyske tv-station N-TV.

Tre personer er kommet alvorligt til skade, mens seks personer er lettere såret.

Eksplosionen fandt sted kort efter klokken otte på et affaldsanlæg nær lufthavnen. Efter eksplosionen brød en brand ud på stedet.

- Der er ingen tegn på, at der er terror bag eksplosionen, siger en polititalsmand.

En person, der befandt sig i nærheden, da eksplosionen skete, har delt flere videoer og billeder på nettet. Her ses store flammer og store røgskyer stige til vejr.

Ifølge oplysninger fra radiostationen Österreichischen Rundfunks er 250 brandfolk og redningsfolk udkommanderet til stedet. Avisen Stuttgarter-Zeitung skriver, at 13 brandbiler er på stedet.

Årsagen til eksplosionen er endnu ukendt.

Risikoen for farlig røgudvikling har fået politiet i Linz til at opfordre indbyggere til at holde sig indendørs.

En talskvinde for politiet siger til lokale medier, at det kan tage timer at nedkæmpe branden.

Opdateres ...