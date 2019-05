Niårig finder skarpladt revolver på legeplads

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En niårig dreng gjorde et yderst skræmmende fund, da han var på legepladsen for få dage siden.

Drengen fandt nemlig en skarpladt revolver i en hæk på en legeplads ved haveforeningen Trillegården i Aarhus.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Han tog revolveren med hjem og viste den til sin mor.

- Min søn spurgte, om han måtte beholde den. Så jeg bad om at se den, siger moderen, der har ønsket af være anonym, til Aarhus Stiftstidende.

Troede det var legetøj

Hun fortæller, at hun først troede, det var et legetøjsvåben.

Men da hun mærkede, hvor tung den var, og kunne se, at der sad patroner i, indså hun, at det var noget mere alvorligt end det.

Det var nemlig en vaskeægte skarpladt revolver, hun stod med i hænderne.

Hos Østjyllands Politi bekræfter vagtchef Jens Henrik Jensen fundet af skydevåbnet.

Flere patroner

I politiets rapport står der, at der var flere patroner i revolveren.

Ifølge moderen til den niårige, der fandt revolveren, var der fire patroner i. Hun er meget skræmt over oplevelsen.

- Hvad kunne der ikke være sket, hvis min søn havde trykket på aftrækkeren? Patronen kunne være eksploderet i ansigtet på ham, eller han kunne have kommet til at skyde en af sine kammerater, der var med, da han fandt revolveren, siger hun til Aarhus Stiftstidende.

Rusten, men farlig

Politi ved endnu ikke, hvor gammel revolveren er, eller hvor længe den har ligget i hækken.

Selvom der var en del rust på skydevåbnet, betyder det ikke, at den er gammel. Den kan nemlig let ruste, når den ligger på den våde jord.

Ifølge vagtchefen ved Østjyllands Politi er revolveren sendt til undersøgelser for både fingeraftryk, dna-spor og for at finde ud af, om den er blevet affyret.

- Den slags skal ikke ligge på en legeplads. Selv om den er rusten, kan den stadig være livsfarlig, siger han.