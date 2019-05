Niårig pige dræbt i ulykke: Firma kræves idømt bøde

Et firma bliver sigtet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven efter en ulykke, der kostede en skolepige livet

Det firma, der udførte arbejde på Gug Skole syd for Aalborg, hvor en niårig pige blev dræbt i en ulykke 1. marts, risikerer en bøde på 40.000 kroner.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Firmaet er blevet sigtet af politiet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det sker på baggrund af Arbejdstilsynets undersøgelser og konklusioner.

Den lille pige mistede livet i forbindelse med, at en 23-årig mand arbejdede med en buskrydder på stedet. Af for offentligheden uvisse årsager blev pigen ramt af buskrydderen i skoletiden og mistede livet. Den 23-årige mand blev i marts sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken.

Foto: René Schütze

Firmaet, der stod for arbejdet, er sigtet i sagen, fordi de som arbejdsgiver vurderes til at være ansvarlig for, at buskrydderen 'ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt'. Det er Arbejdstilsynet, der har indstillet, at firmaet tildeles en bøde på 40.000 kroner, idet der er tale om en dødsulykke.

Ulykken skete i et buskads, der afgrænser Gug Skole fra nogle boldbaner. Børnene har efter sigende i flere tilfælde brugt buskadset til at lege i. Foto: René Schütze

Nordjyllands Politi oplyser, at man har gennemført et omfattende efterforskningsarbejde for at klarlægge omstændighederne bag ulykken, og de har derfor blandt andet afhørt nogle af skolens elever.

Efterforskningsarbejdet har dog ikke ført til yderligere sigtelser foruden chaufføren og hans firma.

- Sagen er færdigefterforsket fra politiets side, og vi overgiver den nu til anklagemyndighedens jurister, som skal beslutte det videre forløb i sagen, siger vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov, i pressemeddelelsen.

Firmaet bag arbejdet på skolen har tidligere fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet som følge af ulykken. Her lød det, at de skulle 'sikre at traktor med buskrydder anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på Gug Skole, så faren for påkørsel imødegås'.

Ulykken på skolen skete omkring klokken 12.30. Politiet har tidligere oplyst, at den skete i forbindelse med leg blandt børn på skolen i et frikvarter, idet børnene havde for vane at gemme sig i buskadset.