Nicki Bille løsladt igen

Fodboldspilleren Nicki Bille er blevet løsladt igen efter en batalje i København i går ved frokosttid.

Han bliver derfor ikke fremstillet for en dommer i dag.

Københavns Politi vil ikke bekræfte eller afkræfte navne. Men da Ekstra Bladet spørger politiet, om de kan bekræfte, at den person, der blev anholdt i forbindelse med uorden i går i krydset Larsbjørnsstræde og Studiestræde i det indre København, er blevet løsladt igen, lyder svaret, at de kan bekræfte, at der er sket løsladelse.

Begrundelsen fra politiet er, at der 'ikke var grundlag for en fremstilling med krav om varetægtsfængsling', oplyser Riad Tolba fra kommunikationssektionen i Københavns Politi.

Han tilføjer til spørgsmål om, hvad der videre skal ske i sagen, og om indholdet af en eventuel opretholdt sigtelse, at politiet ikke kan kommentere yderligere om forholdet af hensyn til deres tavshedspligt.

Som Ekstra Bladet skrev i går, opholdt Nicki Bille sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger med et par venner på gaden i krydset mellem Larsbjørnsstræde og Studiestræde i indre by. Det fandt en mandlig cyklist provokerende, da vedkommende ikke kunne komme forbi.

Parterne kom op at diskutere, og der blev trukket en pistollignende genstand, som cyklisten ifølge vidneudsagn blev truet med. Umiddelbart efter optrinnet forsvandt Nicki Bille fra stedet, men blev kort efter stoppet af politiet, der var til stede i området.

- Jeg kommer gående sammen med nogle venner, og så ser vi en ligge på gaden, og han er lagt i håndjern af politiet. Det er Nicki Bille, sagde et øjenvidne, der ønsker at være anonym, i går til Ekstra Bladet. Han fortalte, at han overhørte vidnet fortælle politiet, hvad der var sket, at han var blevet truet med en pistol.

Vidnet tog et billede af en pistollignende genstand, der lå under en bil.

Politiet i København ville i går blot sige, at der havde været en episode med uorden, og at en person var anholdt.

- Jeg kan bekræfte at der er fundet en luftpistol, og vi prøver at se, om der er en sammenhæng mellem den og episoden, lød det fra politiets vagtchef senere i går.

En luftpistol ligger under en bil. Læserfoto

