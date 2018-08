Nicky blev dræbt for 20 år siden: Nu har politiet anholdt mistænkt

En 55-årig mand, der formodes at stå bag drabet på en 11-årig hollandsk dreng for to årtier siden, er søndag blevet anholdt i Spanien.

’Jos B, en mistænkt i drabet på Nicky Verstappen, blev søndag eftermiddag anholdt i Spanien. Han er varetægtsfængslet og vil blive udleveret til de hollandske myndigheder’, oplyser politiet i Limburg i en pressemeddelelse.

10. august 1998 forsvandt 11-årige Nicky Verstappen fra en spejderlejr i Limburg-provinsen i Holland.

Dagen efter blev hans lig fundet nær spejderlejren. Politiets efterforskning viste, at drengen var blevet seksuelt misbrugt, før han blev slået ihjel.

Dengang blev en massiv eftersøgning sat i gang, men man fandt aldrig drengens morder.

Men i år - godt 20 år senere - iværksatte hollandsk politi landets største dna-søgning nogensinde.

Flere end 16.000 mænd, der boede i området, hvor drengen blev myrdet, blev dna-testet.

Men Jos Brech vendte aldrig tilbage på politiets henvendelse. Politiet brugte i stedet spor af dna, som de fandt, da de gennemsøgte mandens hus i Frankrig.

Manden boede ikke i området dengang, men blev alligevel afhørt tilbage i 1998. Det er årsagen til, at man også henvendte sig til ham for at få en dna-test.

I foråret meldte mandens familie ham savnet, efter han ikke kom hjem fra en bjergtur i Frankrig. Og i juni blev manden eftersøgt i hele Europa.

Søndag blev han anholdt i Spanien. Det er endnu uvist, hvor manden befandt sig, da han blev arresteret.