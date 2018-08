Nicky blev fundet død for 20 år siden: Nu har politiet fået stort gennembrud

Natten mellem 9. og 10. august 1998 forsvandt den 11-årige Nicky Verstappen sporløst.

Han havde overnattet i et telt på sommerlejren i Brunssummerheide i Limburg i det sydlige Holland, men dagen derpå var han sporløst forsvundet.

Dagen efter blev hans lig fundet kun lidt over en kilometer fra lejren på en juletræsplantage, efter at en massiv eftersøgning var blevet iværksat.

Sagen rystede Holland, men trods intens efterforskning har politiet ikke fået et gennembrud i de 20 år, der er gået.

Indtil nu.

Blev afhørt efter drab

Ved hjælp af DNA-spor, der blev fundet på liget af den 11-årige dreng, er politiet nu blevet overbeviste om, hvem de mener, gerningsmanden er.

Det skriver flere medier, heriblandt NLTimes.nl.

Den 55-årige Joseph Theresia Johannes Brech, blot kaldet Jos Brech, er derfor nu internationalt efterlyst for drabet på den 11-årige dreng. Jos Brech selv har nemlig været forsvundet siden foråret.

Den 55-årige Joseph Theresia Johannes Brech er nu internationalt efterlyst for drab. Foto: Politie Limburg

Politiet var ellers i kontakt med den nu formodede gerningsmand, kort efter Nicky blev fundet død.

12. august blev han stoppet af politistyrker i området, og han blev siden afhørt to gange. Begge gange var det dog som vidne.

- På det tidspunkt indikerede informationerne og teknologien ikke andet, end at manden bare var en forbipasserende, lyder det fra politiet på Twitter.

14.000 DNA-prøver

Undervejs i forsøget på at opklare sagen, har man foretaget den største indsamling af DNA i Hollands historie, skriver BBC.

Hele 14.000 personer har frivilligt bidraget med DNA-prøver - selvom ingen af dem var mistænkte. Formålet var nemlig, at man kunne fastslå om en slægtning til en deltagerne var gerningsmanden, og dermed kunne man indskrænke søgningen.

Et monument er blevet rejst tæt ved stedet, hvor den 11-årige dreng blev fundet død. Foto: Ritzau Scanpix

Jos Brech deltog ikke i undersøgelsen, men i slutningen af 2017 forlod han Holland. I februar fortalte han familien, at han var på vandretur i Frankrig, men ingen har hørt fra ham siden, hvorfor han i april blev meldt savnet.

Da politiet i forbindelsen med hans forsvinden undersøgte hans lejlighed, opdagede de, at hans DNA var 100 procent identisk med den DNA, der var fundet på Nicky.

Efterlyst i hele Europa

Allerede i juni måned fortalte politiet forældrene til Nicky, at de mente, de havde fundet frem til en gerningsmand, men forældrene blev bedt om at tie stille med nyheden, da politiet ville forsøge at finde frem til manden selv.

Nicky Verstappens mor (til venstre), søster og far var til stede ved onsdagens pressemøde, hvor politiet fortalte om den nye udvikling i sagen. Foto: Ritzau Scanpix

Da det endnu ikke er lykkedes, er man altså nu gået ud med en efterlysning, og Jos Brech optræder nu også på Europols liste over mest eftersøgte forbrydere.

Politiet formoder, at 55-årige Brech gemmer sig et sted i naturen, da han er kendt som en ekspert i at overleve i det fri, og han har ofte befundet sig udendørs i lange perioder ad gangen.

- Det her er ikke slutningen på vores efterforskningen, men starten på en drabsefterforskning, lød det fra politiet på et pressemøde onsdag.

De håber nu på offentlighedens hjælp til at finde den formodede gerningsmand, der beskrives som 1,8 meter høj og med brunligt hår, der måske er blevet gråt.