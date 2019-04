Nicole påstod at have kræft: Svindlede sig til formue

En 40-årig kvinde er tiltalt for at have accepteret knap 400.000 kroner i donationer for en kræftsygdom, hun ikke havde

Som privatperson tilbyder internettet i dag adskillige muligheder, hvis man har et godt formål og ønsker at samle penge ind til det.

Alligevel skal man måske være lidt ekstra opmærksom, inden man giver sine donationer til vilkårlige indsamlinger.

I hvert fald er 40-årige Nicole Elkabbass fra Broadstairs, Kent i England lige nu hovedpersonen i en sag, hvor hun står tiltalt for at have accepteret 45.350 pund svarende til knap 400.000 kroner i donationer til en kræftsygdom, hun aldrig har haft.

Det skriver Kent Police i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

Foto: gofundme.com

Ifølge politiet har Elkabbass modtaget de mange personlige donationer i mellem februar og august 2018.

Hun er i alt anklaget for seks svindel-tilfælde som følge af en efterforskning foretaget af Kent and Essex Serious Crime Directorate.

Hun skal nu for retten 2. maj.